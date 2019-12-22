EnerjiSA FL'de bili?im ve kodlama at?lyesi a??ld?

Bal?kesir'in Band?rma il?esinde bulunan Enerjisa Band?rma Fen Lisesine, Sabanc? Vakf? taraf?ndan yapt?r?lan bili?im ve robotik kodlama at?lyesi hizmete girdi.

Band?rma'da bulunan Enerjisa Band?rma Fen Lisesi'ne kazand?r?lan Bili?im ve Robotik Kodlama At?lyesi'nin a??l??? ger?ekle?tirildi. Okul M?d?r? Ali ?hsan Tekin yapt??? konu?mada, ?Bug?n buraya sadece bu s?n?f?n a??l??? i?in toplanmad?k. Diller de olan Enerjisa Band?rma Fen Lisesi'nin Okulu velisi, ??rencisi, ??retmeni ba?ar?s? her ?eyi ile de onlar? da g?n?llerinize a?maya topland?k. Bizler sorumluluklar?m?z?n fark?nday?z, gelece?imiz umutlar?m?z g?z bebeklerimiz ??rencilerimizi milli ve manevi de?erlerimize ba?l? vatan?n?, milletini seven s?zde de?il, ?zde ?lkesine ba?l? bireyler yeti?tirmenin gayreti i?indeyiz. ?lk hedefimiz il genelinde ikinci olan okulumuzu el birli?i ile birinci s?raya ta??mak. Bizler sizlerin deste?i ??rencilerimizin gayreti, ??retmenlerimizin eme?i ile bunu ba?aracak g??teyiz. Kendimize g?veniyoruz, sizlerin de bizlere g?venmenizi bekliyoruz? dedi.

Band?rma Kaymakam? G?nhan Yazar ise, ?Band?rma'da b?t?n okullar?m?zda oldu?u gibi Enerjisa Band?rma Fen Lisesini akademik a??dan iyi duruma getirmeye gayret ediyoruz. Daha ?nce ?l?e Milli E?itim M?d?rl???m?z?n deste?i ile bir konferans salonu yapm??t?k. Bakanl???m?z?n deste?i ile Z k?t?phane yapt?k. Sabanc? Vakf?'n?n deste?i ile 600 bin TL bedelinde bir onar?mla okulumuzu yenilemi?tik. Bug?nde bu g?zel eseri hep beraber a??yoruz. Amac?m?z ?ocuklar?m?z?n e?itimde en g?zelini, en iyisini alabilmelidir? diye konu?tu.