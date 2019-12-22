İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EnerjiSA FL'de bili?im ve kodlama at?lyesi a??ld?

Bal?kesir’in Band?rma il?esinde bulunan Enerjisa Band?rma Fen Lisesine, Sabanc? Vakf? taraf?ndan yapt?r?lan bili?im ve robotik kodlama at?lyesi hizmete girdi.

Bal?kesir'in Band?rma il?esinde bulunan Enerjisa Band?rma Fen Lisesine, Sabanc? Vakf? taraf?ndan yapt?r?lan bili?im ve robotik kodlama at?lyesi hizmete girdi.


Band?rma'da bulunan Enerjisa Band?rma Fen Lisesi'ne kazand?r?lan Bili?im ve Robotik Kodlama At?lyesi'nin a??l??? ger?ekle?tirildi. Okul M?d?r? Ali ?hsan Tekin yapt??? konu?mada, ?Bug?n buraya sadece bu s?n?f?n a??l??? i?in toplanmad?k. Diller de olan Enerjisa Band?rma Fen Lisesi'nin Okulu velisi, ??rencisi, ??retmeni ba?ar?s? her ?eyi ile de onlar? da g?n?llerinize a?maya topland?k. Bizler sorumluluklar?m?z?n fark?nday?z, gelece?imiz umutlar?m?z g?z bebeklerimiz ??rencilerimizi milli ve manevi de?erlerimize ba?l? vatan?n?, milletini seven s?zde de?il, ?zde ?lkesine ba?l? bireyler yeti?tirmenin gayreti i?indeyiz. ?lk hedefimiz il genelinde ikinci olan okulumuzu el birli?i ile birinci s?raya ta??mak. Bizler sizlerin deste?i ??rencilerimizin gayreti, ??retmenlerimizin eme?i ile bunu ba?aracak g??teyiz. Kendimize g?veniyoruz, sizlerin de bizlere g?venmenizi bekliyoruz? dedi.


Band?rma Kaymakam? G?nhan Yazar ise, ?Band?rma'da b?t?n okullar?m?zda oldu?u gibi Enerjisa Band?rma Fen Lisesini akademik a??dan iyi duruma getirmeye gayret ediyoruz. Daha ?nce ?l?e Milli E?itim M?d?rl???m?z?n deste?i ile bir konferans salonu yapm??t?k. Bakanl???m?z?n deste?i ile Z k?t?phane yapt?k. Sabanc? Vakf?'n?n deste?i ile 600 bin TL bedelinde bir onar?mla okulumuzu yenilemi?tik. Bug?nde bu g?zel eseri hep beraber a??yoruz. Amac?m?z ?ocuklar?m?z?n e?itimde en g?zelini, en iyisini alabilmelidir? diye konu?tu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.