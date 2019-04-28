Engelleri resimleriyle aştılar

Karesi Mehteran takımı öğrencilerinin gösterileriyle açılışı gerçekleştirilen “Üretiyoruz görmenizi istiyoruz” konulu resim sergisi, 2 gün boyunca açık kalacak. Engelli bireylerin toplumun önemli bir paydası olabileceğini belirten Karesi Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Kübra Dürger, “İnsanların engelleri olabilir. Ama bir farklılıkları, yetenekleri ve becerileriyle toplumda çok işlevsel işler görebilir. Toplumun önemli bir paydası olabilir. Bu sergide öğrencilerimizin toplumun önemli bir paydası olması gerektiğini değil, olduğunu ispat ediyoruz, gösteriyoruz” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere tarafından hazırlanan eserler elde edilecek gelirle öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak.