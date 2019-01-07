Engelli farkındalığı gerçekleştiren lise öğrencilerine Güner Bahadır'dan anlamlı jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup öğrencinin tamamen kendi imkânlarıyla gerçekleştirdikleri engelli farkındalığı çalışmasında, toplumun engelliler bakış açısını bizzat gözlemlemesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır kayıtsız kalmadı.

Geçtiğimiz ay 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde; engelliliği önce kendi içlerinde hissedebilmek için gün boyu gözlerini sürekli kalın bağlarla bağlayan, gün boyu konuşmayıp, tamamen işaret diliyle iletişim kurmaya çalışan ve birini bağladıkları tek kol ile güncel hayatta yaşamaya çalışan liseli gençlerin yapmış oldukları sosyal farkındalık testinde, toplumun engelliye bakış açısının hayal ettiklerinin çok gerisinde olması karşısında hayal kırıklığı yaşamalarına teselli Müdür Bahadır'dan geldi.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda MTAL bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde; 9 öğrenci, öğretmenleri Murat Barut ile Cihan Aydın ve AYAL Müdürü Veli Tuncay'ı davet ettiği bir öğle yemeğinde ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğrencilere duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür belgelerinin yanı sıra birer adet kitap hediye etti.

Sohbet havasında gerçekleşen öğle yemeğinde, öğrencilerin yaptıkları anlamlı faaliyetin önemine işaret eden Güner Bahadır, “Toplum olarak engellilerimizin sorunlarına hep birlikte eğilmemiz gerekir. Çünkü engellilerimiz toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak sizin de gerçekleştirdiğiniz sosyal deneyinizde gözlemlediğiniz gibi, toplum olarak engellilerimizin güncel hayatta yaşadıkları sorunları farkında değiliz. Bu konuda devletimiz engellilere yönelik birçok çalışmalar yürütmekte ve çıkarılan yasalarla engellilerimizin ekonomik sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Toplumun fertleri olarak bizler de üzerimize düşeni yaparak, en azından engelli vatandaşlarımızı ‘işe yaramaz', ‘hiçbir iş yapamaz' şeklinde görmek yerine; onlara yapabilecekleri işler konusunda fırsat vermek zorunda olduğumuza inanıyorum. Engellilerimizin her zaman bizlerin baş tacı olduğu düşüncesiyle, gelecekte bu vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına; gelecek neslimiz olan sizlerin, aldığınız bu yöndeki eğitimlerin ardından daha yaşanabilir bir hale geleceğinden de en ufak bir şüphe duymuyorum” dedi.

Gerçekleştirdikleri sosyal deneyle toplumun engellilere bakış açısını gözler önüne sermişlerdi

Ayvalık Anadolu Lisesi'nin öğrencisi Rabia Gözde, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde; sabah sınıfa geldiğinde arkadaşlarıyla engellilerle ilgili birkaç video paylaşmış, engellilerin yaşamlarından kesitlerin yer aldığı videoları izlerken, Rabia ile sınıf arkadaşlarının aklında bu özel günde engelli farkındalığına ilişkin bir çalışma yapma fikri oluşmuştu.

Rabia Gözcan aklında yatan sosyal deneyi Kübra Dayı, Begüm Arslan, İdal Usta, Emirhan Kocaoğlu, İlayda Sızan, Sena Şahsi ve Cansu Küşüm isimli 7 arkadaşı ile birlikte okulun Bilişim Dersi Öğretmeni Murat Barut'a açıp, ilçe merkezinde engelli vatandaşların kılığına girerek, toplumun engelliye bakış açısını test etmek etmişlerdi.

AYAL Okul Müdürü Veli Tuncay'ın da izniyle 8 öğrenci spontane gelişen fikirlerini; ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi'nde işitme, ortopedik ve görme engelli kılığına girerek hayata geçirmişler ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçelerinde vatandaşların arasında dolaşan öğrenciler, engellilikle ilgili sorular sorarak, vatandaşlarla sohbet etmeye çalışmışlardı.

Sosyal deneyin ardından muhabirimize açıklama yapan İşitme engelli rolündeki Kübra Dayı isimli öğrenci, vatandaşlara bir kağıda yazdığı yazıyla, neden işitme engelli dili öğrenmediklerini sorduğunda, ‘Gerek görmedik' cevabını almıştı.

Spontane geliştirdikleri fikri hayata geçiren ve deney sırasında görme engelli kılığına giren Rabia Gözcan ise; engelliliğin ne demek olduğunu önce kendisi tam anlamıyla algılayabilmek için sabah saatlerinde gözüne bağladığı bantla hemen hemen tüm gün karanlık bir dünyada yaşamaya çalışmış, Vatandaşların kendilerini gerçek engelli sanarak, acıdığını ve sadaka vermeye yeltendiklerini gözlemleyen genç kız ise bu duruma aşırı şekilde üzüldüğünü belirtmişti.