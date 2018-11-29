Engelli gazetecilerden liseli öğrencilere hayat dersi

Balıkesir'i Ayvalık ilçesinde engelli gazeteciler, Özel Ayvalık Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Müdür Yardımcısı ve Matematik Öğretmeni İlker Karayıldız'ın öncülüğünde kurulan Şehir ve Medeniyet Kulübü'nün düzenlediği ‘Çarşamba Söyleşileri'nde 124 liseli öğrenciyle bir araya gelen engelli gazeteciler Suat Salgın ve Namık Tuncel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde anlamlı bir etkinlikte buluştu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide ortopedik engelli Suat Salgın ve görme engelli Namık Tuncel'in engellilerin meseleleri ve toplumdaki yerine ilişkin açıklamalarını dinleyen öğrenciler, engellilikle ilgili empati kurabilmek adına gözlerini kalın bantlarla kapatıp, tıpkı bir görme engelli gibi yürümeye de çalıştılar.

Etkinlikte konuşan Medya Ayvalık'ın görme engelli muhabiri Namık Tuncel, Türkiye genelinde 17 adet görme engellilere eğitim veren okulun bulunduğunu belirtti. 25 yaşında genç bir turist rehberiyken, trafik kurallarına uymayan bir sürücünün kendisine çarpması sonucunda görme engelli olarak kaldığını anlatan Tuncel, “Türkiye genelinde İŞKUR, 28 bin adet engelliyi çeşitli işlere yerleştirmek istiyor. Ancak İŞKUR, istihdam etmek istediği engellilerin eğitim almış olmaları şartını öne sürüyor. Ama ülkemizde ne yazık ki engellileri eğitim veren okul sayısı bir elin parmakları kadar az. Düşünün Ayvalık'ta bile 60 civarında okul var ama Türkiye genelinde görme engellilere eğitim veren okul sayısı sadece 17 adetten ibaret. Diğer engel gruplarında da bu sayı aynı şekilde son derece düşük. Maalesef sizlerin aldığınız eğitimleri, bir engelli olarak bizler alamıyoruz“ifadelerini kullandı.

Bir görme engellinin güncel hayatta yaşadığı sorunları öğrencilerle empati uygulamaları yaparak anlatan Namık Tuncel, engellilere yardım amacıyla cadde ve sokaklarda satışa sunulan dergilerden elde edilen gelirlerin kesinlikle engellilere ulaşmadığını savundu. Duyarlı insanların engellilere yardım amaçlı bu tür dergileri satın almaları halinde, aslında engellileri kullanıp, onların sırtından para kazananlara kazanç sağladığını ifade eden Tuncel, vatandaşların kesinlikle yollarda engelliler yararına satışa sunulduğunu iddia edilen bu tür dergi ve gazetelere itibar etmemelerini istedi.

Ulusal ve yerel yayın yapan 18 medya kurumunun Ayvalık temsilcisi gazeteci Suat Salgın ise, uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra gazetecilik sektörüne Uğur Mumcu'nun teşvikiyle girdiğini anlatarak, bu meslekte geçen 12 yılını kısaca özetledi. Toplumun her katmanında engellilerin var olduğunu aktaran Salgın, “Engelliye acınmamalıdır. Çünkü engelli acınacak insanlar değildir. Acımak yerine engelliye fırsat verilmelidir. Fırsat verildiğinde başarılı olamayacak engelli yoktur. Engelliler hayatın her alanında var olduğu gibi, iş dünyasında da farklı meslek kollarında engellileri görebilmek mümkündür. Benim gazetecilik gibi zor bir meslekte var olma sebebim, özellikle bir engellin gazetecilik gibi meşakkatli bir işin üstesinden gelebileceğini topluma ispatlayabilmekti. Çok şükür 12 yıldan bu yana bu meşakkatli ve kutsal mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” dedi.

Özel Ayvalık Temel Lisesi Müdür Yardımcısı ve okulun matematik öğretmeni İlker Karayıldız söyleşinin ardından Suat Salgın ve Namık Tuncel'e üzerinde okulun ambleminin bulunduğu şık birer kupa hediye ederek teşekkür etti.