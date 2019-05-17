Engelli gence doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde evde bakıma muhtaç engelli gence, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması sonucu yaşanan hipoksi nedeni ile engelli kalan Mehmet Katar'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ayda bir gün evinde bakım hizmeti veren Susurluk Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Personeli Dr. Hasan Keskin, Hemşire Özden Gürbüz, Ebe Ayşe Cihan ve Belediye Başkanı Nurettin Güney engelli Mehmet Katar'ı ziyaret ettiler. Susurluk Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Personeli engelli Mehmet'in evraklarını kontrol ederken 16 Mayıs gününün doğum günü olduğunu fark etmeleri üzerine evde doğum günü kutlaması yapıldı.

Belediye Başkanı Nurettin Güney'de yaptığı kısa açıklamada, "Biz her zaman bu gibi faaliyetlerde insani değerler her şeyin üstünde olduğu için onur duyduk, severek geldik. Bakalım içeride neler göreceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Güney engelli genç Mehmet'e hediyesini vererek sağlık dolu uzun bir ömür diledi. Evde bakım personeli ve Başkan Güney'in yanlarına getirdikleri pastayı engelli gençle beraber keserek, Mehmet'in 38 yaş gününü kutladılar. Engelli gence hediyelerin verilmesi ve pastanın kesilmesi engelli genç ve ailesini mutlu etti.