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Engelli gençlerin yeni yıl coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği’nde düzenlenen geleneksel yılbaşı eğlencesinde büyük coşku yaşandı.

Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen geleneksel yılbaşı eğlencesinde büyük coşku yaşandı. Engelli gençler annelerinin hazırladıkları yiyecekleri yerken, daha sonra da anneleri ve öğretmenleri ile gönüllerince eğlendi.


Dernek merkezinde düzenlenen yılbaşı kutlamasında, müziğin ritmine uyan gençler gönüllerince eğlenirken, annelerine teşekkür ettiler. Gençler yılbaşı kutlamaktan mutlu olduklarını anlatırken, velilerden Emine Özavcı'da gençlerin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi. Özavcı,“Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği olarak her yıl düzenlediğimiz yılbaşı kutlamamızı bu sene de yaptık. Önemli olan onların mutlu olması” dedi.

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