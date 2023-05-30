Engelli sanatçılar Doğan ve Elaldı'dan karma sergisi

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Zeki Uslu'nun öncülüğünde gerçekleşen sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçılar Atakan Elaldı ve Metehan Doğan'a “Engelsiz Şehir Balıkesir” ile ilgili sanatın iyileştirici gücü üzerine “Tüm Engelleri Birlikte Aşalım” mesajı verdi. Günün anısına sanatçılara Balıkesir Valisinin Eşi Fatma Nur Şıldak plaket takdim etti.

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Zeki Uslu' yaptığı açıklamada “İki kıymetlimiz, iki güzel insan, iki özel insan, iki sanatçı ilk bakıldığıda içlerindeki cevher, ellerindeki hüner farkedilmez. Biraz yakınlaştığınızda, biraz imkan verip önlerini açtığınızda anlarsınız ancak. Atakan Elaldı ve Metehan Doğan sanat atölyemizin iftihar melekleri. İlk kişisel sergilerini açtılar.Kendilerini ailelerini ve derneğimizin sanat eğitmeni Hüseyin Özkan'a çok teşekkür ederim. Bu kardeşlerimize sanat hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Balıkesir Valisinin Eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşid Canbulat, Müze müdürü Aytekin Yılmaz ve A protokolün eşleri tarafından serginin açılışı gerçekleşti.