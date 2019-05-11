Engelli sorunları çözümsüz değildir

Sadece çözüm için adım atılmasını beklemektedirler. Bunun da sorumluluğu hepimizdedir”dedi.

Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal yayınladığı yazılı açıklamasında her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelliler haftası olarak kutlandığını hatırlatarak “Bu haftada engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar ve bunların çözüm yolları tartışılmalıdır. Onların sosyal hayatta işlerini kolaylaştırmak için neler yapılacağı konuşulmalıdır. Çalışma hayatında, istihdam ve çalışma şartları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarına çözüm olacak adımlar atılmalıdır. Tüm bunlar hem devletimizin hem de vatandaş olarak bizlerin önemli bir sorumluluğudur. Örneğin istihdam konusunda engelli vatandaşlarımız çok mağdurdur. Kamuda yüzde 3 kuralına göre hala 9 bin 379 açık vardır. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon civarında çalışabilecek engelli vatandaşımız varken memurlarda dahil olmak üzere çalışanların sayısı sadece 160 bindir. İstihdam engelinin bir an önce ortadan kaldırılması gereklidir”dedi.

“Sorumluluk hepimizin”

İstihdamın yanı sıra engellilerin çalışma hayatında daha verimli olmaları sağlanarak rahat ettirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Bilal “Engeliler için asansör, rampa ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar bile ne yazık ki kurumlarda tam anlamıyla karşılanmamaktadır. Eğitimden ulaşıma birçok hizmeti tam anlamıyla alamamaktadırlar. Engelli vatandaşlarımıza engel olma durumunu öncelikle ortadan kaldırmalıyız. Sorunları çözümsüz değildir. Sadece çözüm için adım atılmasını beklemektedirler. Bunun da sorumluluğu hepimizdedir. Bu temenniler ile tüm engelli arkadaşlarımızı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyoruz. Kendilerine mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyoruz”şeklinde konuştu.