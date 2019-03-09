“Engelliler için özel program

Erdek'te “Engelleri Aşıyorum Kitap Okumayı Destekliyorum” konulu program düzenlendi. BENGİ Projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı “Engelleri Aşıyorum Kitap Okumayı Destekliyorum” konulu program gerçekleştirildi.

Öğretnevinde düzenlenen törende Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan'ın da konuşma yaptı. Özel Eğitim öğrencilerinin yıl boyu aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmaların anlatıldığı slayt gösterisi izlendi. Özellikle, öğrencilerin okul çağı çocuklarının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla ebru çalışması kullanarak yaptıkları ve okullarımızda öğrencilerimizin kullanımına sunulan kitap ayraçları büyük beğeni topladı. Sunumun ardından sahnede öğrenciler canlı olarak ebru çalışması yaptı ve yapılan çalışma perdeye yansıtılarak seyirciler tarafından izlendi. Öğrenciler sahneye çıkarak hazırladıkları şiir dinletisini izleyicilere sundular. Salon girişinde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları elişi ürünleri davetlilere sergilendi.

Programın sonunda, Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından öğrencilere sertifika takdim edildi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Derneği temsilciliği, siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı