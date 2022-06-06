Engelliler sergisi açıldı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in katıldığı törende kesilen kurdele ile ürünler görücüye çıktı.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi, çeşitli derneklere bağlı engelli vatandaşlar tarafından 9 aylık sürede yapılan el emeği ürünler için sergi düzenlendi. Barış Manço Parkı içinde bulunan dernek binasında düzenlenen serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Deveciler, belediye olarak engelli bireylerin her zaman destekçisi olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını vurgulayarak “9 aydır verilen emekler sonrası açılan sergide emeği geçen çocuklarımıza öğrencilerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, Sakatlar Derneği Başkanı Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ve Zihinsel Engelliler Derneği Burhaniye Şube Başkanı Emine Özavcı tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. İYİ Parti Burhaniye İlçe Başkanı Erdoğan Kahya'nın da katıldığı açılış töreni sonrası sergi gezildi.