Engelliler, tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanacak

Edremit Belediyesi, Avcılar Belediyesi'yle 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' kapsamında engellilerin tesislerden indirimli yararlanabilmesi için protokol imzaladı.

Edremit Belediyesi'ne bağlı ED-BEL Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Çetin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Avcılar Belediyesi'nde bir araya geldi. Avcılar Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında imzaladıkları protokolle; Avcılar'da yaşayan engelli vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu turizm ilçesi Edremit'te hizmet veren ED-BEL bünyesindeki otel, restoran ve kaplıcalardan %50 indirimle yararlanabilecekler.

Çetin, belediyelerin sosyal belediyeciliği güçlendirici her türlü çalışmasına şirket olarak her zaman katkıda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.