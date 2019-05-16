Engellilere yemin töreni

Erdek Deniz Üssü Mayın Filosu Komutanlığı'nda engelli gençler bir günlük temsili askerlik töreni düzenlendi. Ailelerinin de izlediği törende engelli vatandaşlar Hüseyin Şahin, Lokman Karakuş, Hacı Bayram Bölükbaş, Orhan Kurban, Mikail Fırat, Muhammed Abdullah Coşkun ve İsmail Korkmaz yemin ettiler.

Erdek Deniz Üssü ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ateş Kalkan'ın da katıldığı törende Kurmay Başkanı Vekili olarak konuşan İkmal Binbaşı Nail Öztürk, “Bugün, bir gün süreli bile olsa kutsal vatani görevlerini yerine getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan kardeşlerimizin yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Askerlik hizmetinin çok daha fazla anlam kazandığı bir özel gün yaşıyoruz” dedi.

Temsili askerlik uygulamasının, Türk Milleti'nin vatan sevgisinin göstergesini ortaya koyan dünyadaki ilk ve tek uygulama olduğuna dikkati çeken Öztürk, Temsili askerlik uygulaması kapsamında bugün engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin bir gün süreli bile olsa askerlik ortamını yaşamasına ve bu hazzı tatmalarına imkân sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir" diye konuştu. Yemin eden 8 engelli gencin ve ailelerinin sevinçleri görülmeye değerdi.