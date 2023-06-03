“Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet “ uygulaması yapıldı

Manyas'ta Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Engelsiz cami, engelsiz ibadet " uygulaması yapıldı.

Manyas Çarşı camisinde Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Engelsiz cami, engelsiz ibadet "uygulaması yapıldı. Manyas Müftülüğü engelli koordinatörü Niyazi Yalçın ve Şura Yavuz'un organizasyonunda yapılan etkinliğe ilçe genelinde ki özel bireyler katıldılar. Koordinatör Niyazi Yalçın'ın engelliler ile ilgili olarak yapılan faaliyetleri anlatımı sonrası, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile, vatandaşların ve çok sayıda kırsal mahalle din görevlisinin de katıldığı etkinlikte Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından dua yapıldı. Müftü Bostan özel bireylerin fedakar ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik sonrası engelli bireylere yemek ikramında bulunuldu.