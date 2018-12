Engelsiz Düşler Sergisi Açıldı

Engelli vatandaşların ahşap yakma ve hat sanatını işledikleri sergide 60'tan fazla eser yer alırken açılışı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı gerçekleştirdi. Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'nin ortak yaptığı sergi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. Sergiye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, daire müdürleri, engelliler ve davetliler katıldı. Açılışta ilk olarak konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu hayatta bir adım geride olarak yaşayan bireyler olduklarını fakat toplumda yer alabilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu; “Biz dünyada belki hayata bir adım geride başlamış belki hayatın bir kesitinde bir adım geriye düşmüş insanlarız. Ama toplumdaki yerimizi alabilmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Sizlerin de bizim bu gayretimize destek vermenizden dolayı inanılmaz bir onur duyuyoruz. Bizim sosyal hayatta farkındalık için bir takım çalışmalarımız var. Bu çalışmalar dernek ve Karesi Kent Konseyi bünyesinde yerel yönetimlerin büyük desteğiyle yapılıyor. Biz de bu imkânlar dâhilinde sanat üretiyoruz spor yapıyoruz ve sosyal hayatın içerisinde yer alıyoruz. Elbette sıkıntılarımız var. Bunları dile getirdiğimizde hemen giderildiği için de mutluyuz. Biz toplumda ötekileştirilmemiş insanlar olarak yaşamak istediğimizden dolayı bu tarz etkinliklerle kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bugünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle bir sergi düzenledik. Bu sergimizde arkadaşlarımız hiç durmadan çalıştılar güzel eserler ürettiler ve sizlerin beğenisine sundular” dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı engelli vatandaşlarla her konuda eşit olduklarını vurgularken Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikli işlerinin engelli bireylerin isteklerini yerine getirmek olduğunu söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı; “Biz engelli kardeşlerimizle eşit olduğunu her zaman belirtiyoruz. Biz ne yapabiliyorsak onlarında aynı şeyleri yapabileceğine inanıyoruz. Bir kamu yöneticisi olarak bütün ilişkilerimizi bu düşünce üzerine kuruyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Ama engelli olmanın bir eksiklik olmaması gerektiğini ben önce duygusal anlamda sosyolojik anlamda bu kardeşlerimizin bizlerle aynı olduğunu ve herhangi bir işi yaparken bir farklılık olmadığını hissettirmeye gayret ediyorum. Zeki başkanımızla ve diğer tüm engelli dernekleriyle ilgilenmeye dertleriyle dertlenmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu konuda iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşları öncelikli olarak bu kardeşlerimizin isteklerini yerine getirmelidir. Bunu hem insanlık görevi olarak hem de resmi görev olarak yapmalıdırlar. Tabi bir güne sığacak bir konu değil. Her daim gönlümüzdesiniz. Unutmuyoruz. Şunun altını da çizmek isterim. Bir farkınız yok hepimiz insanız. Eşitiz. Ben bu gün vesilesiyle bu sergiyi hazırladıkları için emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken eserleri bulunan engelli vatandaşlara sertifikaları verildi. Daha sonra açılışta bulunan protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.