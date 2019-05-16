Erasmus Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ERASMUS programı içerisinde yer alan "Avrupa Birliğinde Konaklama ve Gıda İşletmelerinde Yiyecek Üretim Hijyeni" adlı proje kapsamında 15 öğrenci sertifikalarını aldı.

AB Erasmus “Avrupa Birliğinde Konaklama ve Gıda İşletmelerinde Yiyecek Üretim Hijyeni" adlı proje kapsamında 15 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmene, okulun çok amaçlı salonunda Erasmus eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. İlk olarak, gün gün neler yapıldığı konusunda refakatçi öğretmenin slayt gösterisi tanıtımı yapıldı ve öğrencilere kazandırdıkları alan ile ilgili bilgi ve becerilerin artması, ülkenin eğitim sistemi ile bilgi alınması, farklı ülkelerin kültürlerini tanıması, sorumluluk bilincinin artması, dil eğitiminin önemi, özgüvenlerinin gelişmesi gibi birçok konuda öğrencilere tecrübe katması amaçlandı.

Erasmus eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve şube müdürleri sertifikalarını takdim etti.