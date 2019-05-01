Erdek 9 günlük bayram tatiline hazır

Erdek'te turizm mevsiminin genelde okulların tatil olmasıyla başladığına dikkati çeken Çalık, “9 günlük bayram tatili için ilçemizdeki turistik tesislerin çok sayıda rezervasyon aldığını görüyoruz. Bu durum da, sezona tam anlamıyla girilmeden bile Erdek'in dolacağını gösteriyor. Erdek, genelde yerli turizme hizmet eden bir yöre. Bayramda güney ve Ege sahillerindeki turistik tesislerin tamamıyla dolu olmasının, Erdek'e de turist akınını hızlandıracağını düşünüyorum” dedi.

Erdek'in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Kaymakam Çalık, şunları söyledi:

“Erdek'te deniz-kum-güneş üçgeninin güzelliğinin yanı sıra bol oksijen de var. Kapıdağ, Kazdağları'ndan sonra ülkemizin en çok oksijen bulunduran ikinci yeri. Aynı zamanda çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. İç turizm olarak çok önemli bir yöre konumunda. İlçemiz ayrıca tarih ve arkeoloji açısından da çok zengin. Kyzikos ve Zeytinliada gibi çok değerli ören yerlerimiz var. Kyzikos, çok büyük bir antik kent. Eğer ortaya çıkarılabilirse Efes çapında tarihi Erdek turizminin hizmetine sokabiliriz. Erdek, eğer markalaşmayı başarıp turizmini çeşitlendirebilirse halen ortalama 3,5 ay olan turizm sezonunu 4 mevsime yayabilir”.

“Güvenli bir ilçeyiz”

Erdek'in İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlere yakınlığının turizm açısından büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Çalık, “Erdek, her zaman olduğu gibi turizm sezonunda da çok güvenli bir belde. Güvenliğin sürmesi için her çeşit denetim yapılıyor” dedi. Erdek'in turizm açısından çok elverişli bir coğrafi bölgede yer aldığına da dikkati çeken Kaymakam Ekrem Çalık, “Eğer çağdaş tesisler ve hizmet sektörüne önem verilirse Erdek, yaz-kış turist çeker” diye konuştu. Erdek'in, eğlenceden çok dinlenme özelliğinin ağır bastığını belirten Çalık, “İlçemizin, gelecekte ‘Sakin Kentler' statüsüne katılabileceğini düşünüyorum. Bu arada Ocaklar Mahallesi'nin, gerekli çalışmalar yapılarak termal turizmine de kucak açabileceğine inanıyorum. Böylece bu mahallemizde dört mevsim turizm yapılabilir” dedi.