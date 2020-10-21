Erdek AK Parti'de görev dağılımı yapıldı

AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı'nda kongrenin ardından yönetim, toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı'nda Kudret Yangal'ın başkanlığında oluşan yeni Yönetim Kurulu görev dağılım toplantısında bir araya geldi.

Yeni Yönetim Kurulu'nun görev paylaşımı şöyle: Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Musa Alioğlu, Teşkilat Başkanı: Emrah Çırak, Seçim İşleri Başkanı: Abdülhalim Akhan, Tanıtım ve Medya Başkanı: Bülent Özgü, Sosyal Politikalar Başkanı: Mustafa Özütürk, Yerel Yönetimler Başkanı: Levent Çalışkan, Ekonomi İşler Başkanı: İsrafil Aydöner, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Sevran Bora, Mali ve İdari İşler Başkanı: Hasan Oduncu, Genel Sekreter: Buse Kayan.

Görev bölümü dağılımının ardından kısa bir açıklama yapan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, “İlçemize azami fayda sağlamak ve gecesini gündüzüne katarak AK Parti davasını gönülden gönüle aktarmak amacıyla çalışacak olan ekibimize başarılar diliyorum. Ak Partimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.