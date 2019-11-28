Erdek Anadolu Lisesinde 238 öğrenciye eğitim veriliyor

Atatürk Mahallesinde halen 18 derslikli olarak eğitim-öğretim veren okulun müdürü İdris İsmet Sezgin, "Okulumuzun geçici kabulü 28 Ağustos'ta yapıldı. 9 Eylül'de ise eğitim-öğretime başladık. Tabii ki binamızın halen birçok eksiği var. Okul-Aile Birliğimizin de desteğiyle bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Halen okulumuzda 238 öğrenciye, 21 öğretmen eğitim-öğretim veriyoruz" dedi.

Sezgin, yeni yapılan okullarının eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yapan Okul-Aile Birliği'ne de teşekkür etti.