İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.


Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıma ücretine yaz fırsat bilinip zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. bünyesinde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi midibüslerin de sivil yolcu ücreti 7 lira 75 liradan 10 liraya yükseldi. Öğrenci ve 65 yaş yukarı vatandaşlar ise 7 lira ücret ödeyecek.


Erdek-Bandırma hattı toplu yolcu taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifesi; Erdek-Bandırma arası 10 TL, Erdek-Düzler arası (kahvehaneler) 5 lira 50 TL, Erdek-Tatlısu arası (yol ayrımı) 7 lira 50 TL, Düzler-Bandırma arası 7 lira 50 TL, Çeltikçi-Bandırma arası 10 TL ve Erdek-Bandırma arası (öğrenci ile 65 yaş ve üzeri) 7 TL olarak belirlendi.


Erdek-Bandırma hattı toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası, vatandaşlar yüzde 29 oranındaki ücret artışına tepkilerini dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.