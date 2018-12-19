Erdek - Bandırma karayolu aşırı yağıştan dolayı kapandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Erdek ilçesini birbirine bağlayan karayolu şiddetli yağışın etkisi ile ulaşıma kapandı.

Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek ile Bandırma arasında ulaşımı sağlayan karayolu kamplar mevkinde aşırı yağış dolayısı ile ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araç yada kişi bulunmazken, Balıkesir itfaiye ekipleri yolu ulaşıma tekrar açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.