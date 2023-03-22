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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, bıçaklı saldırıda yaralandı

Balıkesir’in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.


Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Burhan Karışık, iddiaya göre, kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. adlı şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve K.K., yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Devlet Hastanesine, oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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