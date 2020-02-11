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Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi

Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi.

Erdek ilçesinde yaşayan hastaları ambulans ücretsiz olarak bulundukları yerden nakledilmelerini sağlayacak.


Erdek Belediyesi, ilçe halkının sağlığını yakından ilgilendirecek önemli bir hizmete, hayırsever Burhan Soydan isimli vatandaşın destekleriyle imza attı. Erdek İlçesinde yaşayan hastaların ücretsiz yararlanacağı Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmet vermeye başladı. Erdek Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Hasta Nakil Ambulansı özellikle ihtiyaç sahibi ilçe halkının hastalarının gerektiğinde bulundukları yerden hastanelere nakledilmelerini sağlayacak. Acil müdahale ambulanslarından farklı hizmet verecek ambulanstan randevu sistemi ile yararlanmak mümkün.

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