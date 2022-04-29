Erdek, Büyükşehir eliyle güzelleşiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla merkezde görev yapan 160 Büyükşehir personeli, Erdek'teki çalışmaları yaz sezonuna kadar tamamlamak için görevlendirildi. Erdek; altyapısından üst yapısına kadar Büyükşehir Belediyesi'nin özenli çalışmalarıyla Balıkesir'in parlayan yıldızı olacak.

Göreve geldiği günden bu yana her ilçeye hak ettiği hizmet ve yatırımı ulaştırma gayretiyle çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Erdek'i, Büyükşehir eliyle dönüştürüp, geliştirmek için kolları sıvadı. Türkiye'nin en güzel sahillerine ve denizine sahip olan ilçelerden biri olan Erdek'in; önünü tıkayan, uzun yıllardır süregelen altyapı, üst yapı ve yol sorunu, Büyükşehir tarafından yapılan yatırımlar sayesinde tarihe karışacak.

160 personel Erdek'i yaz sezonunun incisi yapacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Kent Estetiği, Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlıklarına bağlı 160 personel, bir süreliğine tamamen Erdek için görevlendirildi. İşler tamamlanana kadar ilçede çalışacak olan Büyükşehir personeli; özenli ve hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirerek Erdek'i yaz sezonunun incisi yapacak.

Erdek'in altyapısına 78 milyonluk yatırım

Yıllardır derin deniz deşarjı yöntemiyle atıkların bırakıldığı Erdek Körfezi'ndeki kirliliği önlemek, ilçedeki kanalizasyon altyapı eksikliklerini ve kaçakları gidererek atık su sorununa çözüm getirmek amacıyla yapımına 2021 Şubat ayında başlanılan “Erdek Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atık Su Arıtma Tesisi” çalışmaları aralıksız devam ediyor. İleri Biyolojik Arıtım Prosesi ile inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla; Marmara Denizini kirleten unsurları ortadan kaldırılarak Erdek Körfezi kirlilikten kurtarılacak. Yaklaşık 78 milyon liraya mal olan kanalizasyon hattı şebeke hattı ve arıtma tesisi tamamlandığında Erdek, sağlıklı bir altyapıya sahip olacak, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Erdek çamurdan kurtuluyor

Gerçekleştirdiği sahil düzenleme çalışmalarıyla Erdek sahillerinde; aydınlatma ve peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından sahil ve meydan düzenlemelerine kadar çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale dönüştürülüyor.

Sahiller düzenleniyor

Erdek'te; Tatlısu Büyükbakraç sahil boyu düzenlemesi ve Tatlısu Büyükbakraç Koyu sahil kenarı düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; Karşıyaka Sahili, Turan Mahallesi Sahili ile İlhan Mahallesi Sahili ve Şahinburgaz Mahallesi Sahil düzenlemesi çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.