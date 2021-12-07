Erdek Çay Bahçeleri 'doğal sit alanı' olarak belirlendi

28.11.2021 tarih ve 31673 sayılı Resmi Gazetede, Erdek'te bulunan ve 17 No'lu çay bahçeleri mevkii doğal sit alanının, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından “Doğal sit-Nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescil edildiği duyuruldu. Resmi Gazetede yapılan açıklamada: “Erdek ilçesi 17 Nolu çay bahçeleri mevkii doğal sit alanı, Bakanlık makamının 19.11.2021 tarihli ve 2257860 sayılı Olur'u ile ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edildi. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'te yer alan ‘Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları, Resmi Gazete de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur' hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”