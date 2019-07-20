Erdek Devlet Hastanesine 2 pratisyen doktor tayin edildi

Erdek'te yaz döneminde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine gelen hasta sayısı arttı. Artan hasta sayısı sebebiyle hastaneye 2 pratisyen doktor takviyesi yapıldı. Halen hastanede 7 uzman hekim ve 64 hemşire, ebe ve sağlık personeli hizmet veriyor. Adalardan gelen hastalar da dahil olmak üzere yoğun bir hasta trafiğinin yaşandığı hastanede yaz aylarında günlük poliklinik sayısı 600, acil poliklinik sayısı ise 200-300 dolaylarında seyrediyor.

Hastanede kışın 5 olan hemodiyaliz cihazının sayısı yaz aylarında ona çıktı. Bu cihazlardan kışın ortalama 15 böbrek hastası yararlanırken, yazın bu sayının 45-50'yi bulduğu açıklandı.