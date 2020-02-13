Erdek İskelesine yaya yolu

Erdek'te, Marmara Adaları ve Tekirdağ'a sefer yapan gemilerin yanaştığı Feribot İskelesinde yayaları bıktıran trafik yoğunluğu ile çamurdan yürüme derdi sona erdirildi. Erdek Feribot İskelesi'ne yeni yaya yolunun yanı sıra, görme engelli vatandaşlar için yürüyüş bandı ile engelli vatandaşlar kullanabileceği özellikte tuvalet yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce Erdek Feribot İskelesi'nde yürütülen çalışmalarla, yaya yolu yapımında toplam 100 m2 bordür taş kullanıldığı öğrenilirken, özellikle yağmur yağışının yaşandığı günlerde iskeleyi kullanan vatandaşlar ve gemilerde görevli personel iskelede yaşadıkları çamur sorunundan kurtulmuş olacak. Söz konusu iskelede çevre düzenleme çalışmaları halen devam ederken, iskele ve çevresine sıcak asfalt dökülmesiyle Erdek Feribot İskelesi'ndeki çalışmalar tamamlanmış olacak.