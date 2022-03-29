Erdek Kaymakamı Aksoy köpek katliamına duyarsız kalmadı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde son günlerde yaşanan köpek katliamı için İlçe Kaymakamı Abdullah Atatan Atasoy soruşturma başlattı. Hayvan severlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara duyarsız kalmayan Kaymakam Atasoy olayın faillerinin bulunması için çalışma başlattığını bildirdi.

Erdek'in Sahil Mahallesi Çuğra bölgesinde dört köpeğin av tüfeğiyle katledilmesi, bir köpeğin de ağır yaralanması sonrasında hayvan severler sosyal medya üzerinden yetkililerden acil müdahale talebinde bulundu. Hayvan severlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına duyarsız kalmayan İlçe Kaymakamı Abdullah Atatan Aksoy sosyal medya üzerinden konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kaymakam Atasoy, “Şimdi, inceleme ve araştırma için Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden görevlendirmeler yaptım. Hemen olay yerine geçiyorlar. Sizlere ulaşacaklar. Lütfen, olay olduğu anda emniyetimizi bilgilendirirseniz, görevlilerimiz olaylara daha çabuk müdahale edeceklerdir” şeklinde paylaşımda bulundu.