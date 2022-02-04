Erdek Kaymakamı Atasoy kırsal Mahalleleri ziyaret etti

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Atakan Atasoy, kırsal Ballıpınar ve Karşıyaka Mahallelerini ziyaret etti.

Erdekli Vatandaşlarla sıkça bir araya gelmeye özen gösteren Kaymakam Atasoy, Erdek'e bağlı kırsal Ballıpınar ve Karşıyaka mahallelerini ziyaret etti. Kaymakam Atasoy'un ilk durağı kırsal Ballıpınar Mahallesi oldu. Kaymakam A. Atakan Atasoy, mahallede girişimci kadınlar tarafından kurulan Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni eşi Özge Atasoy, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Çiğdem Kurumahmut, Erdek Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü Sabri Keçeci, Erdek İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Halil İbrahim İlanku ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette üretici kadınlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Atasoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bayan Atasoy'da, kadınlarımız tarafından özenle hazırlanmış el nakışı oyaları inceledi. Kadınlar tarafından kendisine hediyeler takdim edilen bayan Atasoy, kadınlara başarılar diledi. Kaymakam Atasoy ve beraberindeki heyet daha sonra kırsal Karşıyaka Mahallesi'ne geçti.

Kaymakam Atasoy ve beraberindeki heyet, Kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan BALMEK Hizmet Binasında Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik açılan ve devam eden kurslarda kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurs ziyaretinin ardından Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Atasoy, Erdek SYDV'dan yardım alan yaşlı bir kadın evinde ziyaret edildi.

Kaymakam Atasoy, yaşlı kadından kendilerine iletilen sorunu en kısa sürede çözüleceği sözünü verdi.