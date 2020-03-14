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Erdek Kaymakamı Çalık'tan, Halk Eğitim Merkezine ziyaret

Balıkesir’in Erdek ilçesinin Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kurslarda, kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri emek ve özverinin sonucu olarak açıkladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kurslarda, kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri emek ve özverinin sonucu olarak açıkladı.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kursları ziyaret etti. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş'ında eşlik ettiği programda, porselen serbest şekillendirme, telkâri ve kazaziye ile engelli vatandaşlarımıza yönelik kurslar ziyaret edildi.


Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Halime Çalışkaner tarafından telkâri ve kazaziye, eğitmen ve öğretici Esra Öksüz tarafından engelli vatandaşlara yönelik takı ve keçe, seramik ve porselen öğretmeni Nurgül Göçen tarafından seramik serbest şekillendirme ve çamur tornasında şekillendirme kursları ve yapılan faaliyetler hakkında Kaymakam Ekrem Çalık'a bilgiler verildi.


Eğitmen ve kursiyerlere teşekkür eden Kaymakam Ekrem Çalık, “Ciddi emek ve özveri isteyen çalışmalar bu çalışmalar neticesinde de çok güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimiz ile emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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