Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık: “Sokağa çıkma yasağına uyulması sevindirici”

Erdek'te yaşlı vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü. Bu yasaklara rağmen uyarılan ve uyarıldıkları halde söz dinlemeyen vatandaşlara idari işlem yapıldı. Kaymakam Çalık, “Sokağa çıkma yasağına uyulması sevindirici” dedi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdüren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Erdek'teki vatandaşların bu yasaklara uydukları gözlemlendi. Bu yasaklara rağmen uyarılan ve uyarıldıkları halde söz dinlemeyen vatandaşlara idari işlem yapıldı.

Erdek Kaymakam Ekrem Çalık, şu bilgiyi verdi:

“Bilindiği gibi Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın birçoğunun sokağa çıkma yasağına uyduklarını gördük. Hasta ve acil işi olanlara da kaymakamlığımız tarafından izin belgesi veriliyor.

Diğer yandan evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere işadamı tarafından hazırlanan 250 yardım paketinin Erdek Sosyal Hizmetler Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacağını belirtti. Evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup, Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. İhtiyaçlarınızı giderecek bir yakınınız yok ise ihtiyaçlarınız için 11.30 - 19.30 saatleri arasında 112, 155, 156 acil çağrı numaralarını, Erdek Belediyesinin 835 12 95 numaralı hattını veya muhtarlarımızı arayabilirsiniz. 65 yaş üstü ağabeylerim, ablalarım bu süreç sonuna kadar, evde kalalım. Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var” dedi.