Erdek Kültür ve Sanat Topluluğundan Karma Resim Sergisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar Sergi Salonu'nda, 10 kişiden oluşan Erdek Kültür ve Sanat Topluluğu'ndan karma resim sergisi açıldı.

Sergi açılışına, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, çok sayıda sanatseverler katıldı. Erdek Kültür ve Sanat Topluluğu olarak Alp Ediz, Nurten Öztürk, Ferhuser İşler, Saime Takunyacıoğlu, İbrahim Özkurt, Selma Uksul, Müzeyyen Uçar, Sevda Çitören, Nilgün Ulgay ve Zeynep Demirci'ye ait resim sergisi Bandırma Belediyesi Melih Çınar Sergi Salonu'nda 26 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

Erdek Kültür ve Sanat Topluluğu'ndan Sevda Ören “Bugün açmış olduğumuz sergimizi yaklaşık 80'e yakın resmimizle beraber 10 kişinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Erdekli olarak Bandırma'da sergi açmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserlerimiz de yağlıboya, karma, soyut resimlerdir. Tüm sanat severleri sergimize bekliyoruz" dedi.