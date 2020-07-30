Erdek Kurban Bayramına hazır

Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Atasoy, Kurban Bayramı'nın ilçemizde huzur içinde geçmesi için Erdek Kaymakamlığı tarafından tüm önlemlerin alındığını belirtti. Kaymakam Atakan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Erdekliler ve Erdek'e tatile gelen vatandaşların bayramlarını kutladı. Tüm vatandaşlarımıza ve tatilcilere aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Atasoy, “Bayram tatili boyunca, maske ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafeye dikkat edip, mutlaka maske kullanmalarıdır" dedi.