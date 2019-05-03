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Erdek Lisesi'nde sergi açıldı

Erdek Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı BENGİ şenliği düzenledi.

Okulun alan tanıtım ürünleri sergilendi


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu salonunda gerçekleşen "alan tanıtımı" etkinliğinin açılışına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık da katıldı. Sergide, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okulun bünyesindeki çalışma alanlarıyla ilgili üretilen yapıtlar izleyenlerin beğenilerine sunuldu. Sergide "Bilim de Teknoloji Alanı" tasarımı olarak yer alan "Elektronik ve robotik inceleme projesi" de ayrı bir ilgi gördü. Projenin, otomotiv-makine-endüstriyel otomasyon ve eğlence sektörü için hazırlandığı belirtildi.

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