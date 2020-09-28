İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.

Tek liste halinde Erdek Öğretmenevi bahçesinde Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak yapılan kongrede Tek liste ile gidilen seçimde aday olan MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı tekrar başkan seçildi.


Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından divan çalışma ve faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması sonrası siyasi konuşma için pandemi kuralları gerekçe gösterilerek, doğrudan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel kurula göndermiş olduğu mesajın okunmasına geçildi. Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Fatih Bağcı hazırladığı yeni yönetim listesi ile yeniden seçilerek güven tazeledi.


Yönetim Kurulu; Ali Özgen, Gökhan Demir, Murat Koç, Arif Kılıç, İsmail Dalgıç, İbrahim Kulalı, Rıza Tüzel, Emre Tikveş, Osman Çolakoğlu, Gökhan Çetin, Musa Kalbur, Gürbüz Aycan, Vehbi Uğuz, ve Hasret Zengel'den oluştu


İl Delegeliklerine ise; Fatih Bağcı, Murat Koç, İsmail Dalgıç, Gökhan Demir, Ali Özgen, Emre Tikveş, Rıza Tüzel, Osman Çolakoğlu seçildi.


MHP Erdek İlçe Başkanlığı kongresine, çevre ilçelerin parti başkanları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partili delegeler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.