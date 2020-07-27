Erdek Ocaklar'daki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangın helikopter, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Erdek ilçesine bağlı olan ve tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Ocaklar kırsal mahallesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanın içinde başlayan yangına itfaiye ekipleri ve orman işçileri ve helikopterler müdahale etti. Yangın esnasında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan yandı. Orman işçileri ile itfaiyeciler soğutma çalışmalarına devam ediyor.