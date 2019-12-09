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Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) Erdek Otogarı’nı tadilat ve onarım gerekçesiyle boşaltma kararı aldı.

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) Erdek Otogarı'nı tadilat ve onarım gerekçesiyle boşaltma kararı aldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Balıkesir Toplu Taşımaya devredilen Erdek Otogarının, BTT tarafından alınan tadilat ve onarım kararıyla boşaltılmasına başlandı.


Erdek Otogarında bulunan otobüs firmaları ile Erdek-Bandırma arası toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs Kooperatifinin kullandıkları yazıhaneler, otogar binasında tadilat ve onarım işleri tamamlanıncaya kadar, geçtiğimiz yıllarda yıkılan eski hal binasının olduğu yere yapılan geçici garaj alanında hizmet vermeyi sürdürecekler.


Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., Erdek Otogarındaki otobüs firmaları ve Erdek Minibüs,Midibüs ve Otobüs Kooperatifinin kullandıkları yazıhaneler için çözüm üretirken, otogarda bulunan otel, büfe, kafe ve diğer esnafların tadilat ve onarım sürecinde ne yapacakları kamuoyuna açıklanmadı.

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