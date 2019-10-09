Erdek otogarı yağmur sonrası göle döndü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otogar her yağış sonrası göle dönüyor. Yağış sonrası ortaya çıkan bu duruma vatandaşlar tepki gösteriyor.

Erdek Belediyesi tarafından 1982 yılında hizmete sokulan, Balıkesir'in Büyükşehir statüsüne girmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 2014 yılında devredilen fiziki ömrünü tamamlamış Erdek otogarı, sağanak yağış sonrası yine göle döndü. Göle dönen otogarda otobüslere inip binmekte zorlanan yolcular adeta ateş püskürdü. Turizm merkezi Erdek'e enkaza dönüşmüş otogarın yakışmadığını belirten vatandaşlar, "Otogarın her yağmur yağışı sonrası hali ortada. Birileri artık bizim sesimizi duysun. Bu otogarın tamir edilecek bir yanı kalmamış sil baştan yapılmalı. Otogara değil sanki bataklığa geliyorsunuz. Doğu bölgesindeki köylerde bile böyle görüntü bulamazsınız” diye dert yandı.