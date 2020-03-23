Erdek pazarında ‘Korana' sessizliği

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşlar, Erdek'te kurulan pazarlara çoğunluk alışverişe çıkmayınca, pazar yerinde durgunluk yaşandı.

Erdek ilçesinde kurulan iki büyük pazarından olan cumartesi ve pazartesi pazarında bu hafta alışverişe çıkan vatandaş sayısında büyük düşüş yaşandı. Bir çok esnafın tezgah açmadığının görüldüğü pazar yerinde, alışveriş yapan az sayıdaki vatandaş daha çok meyve ve sebze tezgahlarına yöneldi. Tekstil alanındaki tezgahlarda alışveriş yapan müşteri sayısının yok denecek kadar düşüş yaşandığı gözlenirken, sebze ve meyve satan pazarcıların çoğunluğunun maske ve eldiven taktıkları dikkat çekti. Bazı pazarcı esnafı ise ‘koronanın ilacı geldi' diyerek meyve satmaya çalıştı.

Erdek zabıtasından pazar yeri denetimi

Diğer yandan Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, cumartesi ve pazartesi pazarında, Koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerde bulundular. Ekipler, tezgahlar arasına iki metrelik mesafe çekerek, pazarcı esnafına maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.