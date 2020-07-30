Erdek Polisinden Motosiklet Uygulaması

Erdek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gürültü kirliliğine karşı motor ve bisikletlere trafik uygulaması yaptı.

Erdek'in farklı cadde ve sokaklarını gezen Erdek Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve Asayiş ekipleri standart dışı plakalı, plakasız, tescili olmayan ve eksik evraklı motosikletleri trafikten men etti

İlçe genelinde gürültü kirliliği, trafik kazaları ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın önüne geçilebilmesi için kurallara uymayan motosikletlerin polis ekiplerince toplanmaya başladığını belirten görevliler “Ruhsatı olmayan, tescil yaptırmayan, standart dışı plaka takan, plakası olmayan, hız yapan motosiklet sahiplerine ekiplerin sıkça ikazda bulunduklarını sürücülerin ikazlara aldırış etmediği belirtilerek, "İlçe genelinde defalarca uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılarımıza rağmen motosiklet sürücüleri dikkat etmiyorlar. Bu yüzden motosikletleri, şehrin değişik noktalarında toplamaya başladık.” açıklamasında bulundu.

Vatandaş uygulamadan memnun

İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin ilçe geneli yaptığı motosiklet uygulamasına vatandaşlar da destek verdi. Egzoz sesinden rahatsız olan vatandaşların 155 polis hattını arayarak şikâyette bulunduğu öğrenildi. Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "İlçemizin sokak ve caddelerinde egzozu açık motor ve hız yapan motosikletler yüzünden çok rahatsız oluyorduk. Bu uygulamaların sıkça yapılmasını istiyoruz.” diye konuştular.