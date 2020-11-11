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Erdek saatlerce susuz kaldı

Erdek ilçesinde doğalgaz çalışması esnasında su borusu patladı.

Mesken ve işyerleri saatlerce susuz kaldı.


Erdek'te Halitpaşa Mahallesi ile Sahil Mahallesinin kesiştiği nokta da doğalgaz çalışmalarını yürüten ekipler, iş makineleri ile kazı yaptıkları esnada şehir şebekesinin ana boru taşıyıcı hattını patlattı. Patlayan boru nedeniyle tonlarca su boşa aktı. BASKİ ekipleri patlayan su borularını onarmak için çalışma başlattı. Patlayan ana boru taşıyıcı hattın tamiri uzun uğraşlar sonucunda tamir edilip, yaklaşık 11 saatlik su kesintisinin ardından bölgedeki abonelere tekrar su verildi.

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