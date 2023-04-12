İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erdek sağanak yağışın etkisinde kaldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.


Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış şiddetini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde devam eden yağmur yağışı dakikalar içerisinde Erdek merkezinde bir çok cadde ve sokağın göle dönmesine sebep oldu. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı Erdek'te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.