Erdek sahilleri güzelleşiyor

Balıkesir Büyükşehir belediyesi, Erdek'e bağlı İlhan ve Karşıyaka Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahil düzenleme işlemlerini sürdürüyor. 291 kilometre kıyı şeridiyle Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in sahillerini güzelleştirmek, hak ettiği seviyeye çıkararak turizmden aldığı payı artırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ekipler çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Erdek'in İlhan ve Karşıyaka Mahallelerinde aydınlatma ve peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından sahil ve meydan düzenlemelerine kadar çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları gören vatandaşlar, eskiden çamur içinde kalan alanların modern ve kullanışlı hale dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti belirti. Başkan Yücel Yılmaz'dan önce bölgeye böyle bir hizmet gelmediğini ifade eden vatandaşlar, yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade etti.

Edremit körfezinde ki peyzaj düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Erdek Karşıyaka Sahili, Turan Mahallesi Sahili ile İlhan Mahallesi Sahili ve Şahinburgaz Mahallesi Sahil Düzenlemesi düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından, Erdek Şahinburgaz Mahallesi'nde sahil düzenlemesi ile semt spor sahası, oyun grubu, spor aletleri kurulumu ve Ocaklar Mahallesi sahilinde düzenleme yapılacak.