Erdek Sosyal Yardımlaşma Vakfından vatandaşa destek

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı içinde, ihtiyaç sahiplerine toplam 7 milyon 402 bin 502 lira 40 kuruş ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un başkanlığında, kaymakamlık makamında yapıldı. Toplantıda, mütevelli heyetine 2020 yılı Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Toplantıda gerçekleşen sunumda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2020 yılına ait yardım miktarı ve yardımları kalem kalem açıklandı. Buna göre Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2020 yılına 7 milyon 402 bin 502 lira yardım dağıtıldığı açıklandı.