Erdek, STEM Eğitimi'ne hazır

Erdek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halitpaşa İlkokulu'nda hazırlanan sınıf ile STEM laboratuvarına kavuştu. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından beri hazırlıkları süren laboratuvarın açılışı yapıldı.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde STEM laboratuvarının kurulması düşüncesi eğitim öğretim yılı başlamadan ortaya çıktı. Öncelikle laboratuvarın kurularak hazırlanması, dizayn edilmesi ve açıldıktan sonra STEM eğitimi vermek üzere sınıf öğretmeni Tuğba Altuntaş görevlendirildi. Laboratuvarın yeri olarak Halitpaşa İlkokulu'nda bir sınıf belirlendi. Görevli öğretmen tarafından belirlenen sınıfta laboratuvarın doğasına uygun olarak tüm hazırlıklar yapılarak sınıf kullanıma uygun duruma getirildi.

Oluşturulması ve yapımına iş adamı Yaşar Ceyhun Mırız'ın katkı sağladığı laboratuvar, düzenlenen törenle açılarak hizmete girdi. Açılışa İlçe Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Gençlik Spor Müdürü Salman Koçu, Yaşar Ceyhun Mırız, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, laboratuvarın gerçekleştirilme aşamasını anlattı. Ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Daha sonra davetlilere öğrencilerin hazırlayıp sunduğu STEM ile ilgili örnek çalışma sergilendi.

Erdek'e kazandırılan STEM laboratuvarı, Balıkesir il genelinde hizmet verecek ikinci STEM laboratuvarı olacak.