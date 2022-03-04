Erdek' te kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Erdek İlçesi Hamamlı Mahallesinde 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'in Hanamlı Mahallesinde vatandaş koyun ve keçilerini otlattıktan sonra koyun ve keçileri ağıla soktu. Vatandaş yaptığı sayımda bir keçisinin eksik olduğunu tespit etti. Yaptığı aramalarda kuyudan ses geldiğini duydu ve talihsiz Keçinin 8 metre yüksekliğinde kuyuya düştüğünü tespit etti. Vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye talihsiz Keçi' yi kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Keçisine kavuşan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.