Erdek, turizm sezonuna hazır

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında, 2019 yılı ‘Turizm Koordinasyon' toplantısı yapıldı.

Erdek'te Turizm Koordinasyon toplantısı yapıldı. 2019 turizm sezonunun güvenli, huzurlu ve konforlu bir şekilde geçmesini sağlamaya yönelik çalışma ve tedbirler ile kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacı ile düzenlendi.

Erdek'te yapılan toplantıya; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda altyapı ve çevre, genel güvenlik, sağlık ve denetimi, seyahat acenteleri ve belgesiz faaliyetler, tanıtım ve turizmde imaj konuları görüşüldü.