Erdek, turizm sezonunu dolu dolu geçirdi

Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık "Erdek, son 15 yılın en verimli turizm sezonunu yaşadı" dedi.

Erdek'te yaz sezonundaki hareketliliğin eylül ayının ortalarına kadar sürdüğüne dikkati çeken Karışık, şu değerlendirmede bulundu: "Çok hareketli geçen turizm sezonundan, başta turizm işletmecileri ve ilçe esnafı olmak üzere herkes çok memnun. Sezonumuzun canlı geçmesini, Ege ve Akdeniz bölgesindeki turistik tesislerin yüksek olmasına bağlıyorum. Erdek'teki yaz sezonunda, turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 90'lar dolayındaydı." dedi.

Erdek'teki turistik tesislerin sahiplerine, "Tesislerinizi mutlaka yenileyin" çağrısında bulunan Karışık, şunları söyledi; "Eski yıllarda, ‘Erdek'e tatil için yaşlılar ve emekliler geliyor' sözünün bu sezon geçerlilik kazanmadığını söyleyebilirim. Erdek'e bu yıl gelenlerin turizm kalitesinin yükseldiğini ve gençlerin de Erdek'i tercih ettiğini gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda da bu ilginin sürmesi için turistik tesislerin yenilenmesi ve hizmet kalitesinin artması, sezon öncesi hazırlığın iyi yapılması gerekir. Bu sezona yerel yönetim olarak biz de hazırlıklı girdik. Mayıs ayı öncesinde yollarımız çok bozuk, neredeyse tarla gibiydi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, bu yolların düzeltilmesi için verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tolga Bey, zaten Erdek'e her zaman destek veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi, Erdek'e 3'er adet çöp kamyonu gönderdi. Erdek, önceki yıllara göre çok temiz bir sezon geçirdi. Kyzikos Ultra Maratonu'nun üçüncüsü de Erdek esnafına büyük katkı sağladı. Maratona katılan toplam 860 sporcu, Erdek esnafından alışveriş ederek, Erdek ekonomisine katkıda bulundu. Turizm sezonunun verimli geçmesine katkı sağlayan Erdek Belediyesi personeline de teşekkür borçluyum. Turizm sezonunun canlı geçmesi için biz de özellikle Çuğra bölgesindeki yeni tesislere biraz esnek davranarak önlerini açtık. Sezon boyunca Erdek'e, çok sayıda ünlü sanatçı konser için geldi.” dedi.