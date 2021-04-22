Erdek Ülkü Ocaklarından ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Ülkü Ocakları Başkanı Arif Kılıç ve yönetimi tarafından Turan ve Ormanlı Mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yapıldı.

Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyleyen Başkan Kılıç "Erdek'te 8 yıl sonra ocağımızı kurmanın gururunu yaşıyoruz. İlk programımız bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onların yüzünü güldürmek oldu. Ramazan ayında yardımlaşmanın çok özel bir anlama ve öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bizlerde Ramazan ayının bereketini paylaşarak büyütmeye çalışacağız. Çevresinde gerçekten ihtiyaç sahibi aile olduğunu bilen vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde Ramazan ayı süresinde yardımlarımız devam edecektir. Allah emeği geçen herkesten razı olsun, birlik ve beraberliğimizi korusun" diye konuştu.