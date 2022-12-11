Erdek ve Adalar feribot seferleri iptal

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Adalara arabalı feribot seferi düzenleyen Marmara Roro ve Gestaş, tüm seferler iptal edildi.

Fırtına sebebiyle Erdek'ten arabalı feribot seferleri düzenlenen Avşa Adası, Marmara Adası ve Tekirdağ Barbaros limanına yapılan tüm feribot seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Olumsuz hava şartları şiddetli yağış ve lodos nedeniyle feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir.