İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erdek ve Adalar feribot seferleri iptal

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Adalara arabalı feribot seferi düzenleyen Marmara Roro ve Gestaş, tüm seferler iptal edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Adalara arabalı feribot seferi düzenleyen Marmara Roro ve Gestaş, tüm seferler iptal edildi.


Fırtına sebebiyle Erdek'ten arabalı feribot seferleri düzenlenen Avşa Adası, Marmara Adası ve Tekirdağ Barbaros limanına yapılan tüm feribot seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Olumsuz hava şartları şiddetli yağış ve lodos nedeniyle feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.