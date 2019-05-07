Erdek ve adalarda dolu yağışı etkili oldu

Güney Marmara'da bulunan Erdek ilçesi ile Marmara Adası ve Avşa Adası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış beraberinde dolu yağışını da getirdi.

Erdek ilçe merkezi ile Marmara ve Avşa adalarında dolu yağışı etkili oldu. Erdek'te özellikle sebze tarlaları ve meyve bahçeleri doludan büyük zarar görürken, şu ana kadar zeytin ağaçlarında bir zarar tespit edilmedi. Sağanak ve dolu yağışıyla birlikte Erdek ilçe merkezindeki birçok iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile selden zarar gören iş yerlerini temizlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de aldığı ihbarları değerlendirerek çalışmalara başladı.